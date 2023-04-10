Министр транспорта Ростовской области раскритиковал качество содержания М-4 «Дон»

Дорожные недочеты могут влиять на движение транспорта как зимой, так и летом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области эффективность работ по содержанию трассы М-4 «Дон» отличается от того, как следят за проезжей частью в других регионах страны. Такое заявление на внеочередном заседании озвучил заместитель губернатора - министр транспорта Дона Владимир Окунев. Это подтвердили в донском Минтрансе.

- Ситуацию рассматривали в связи с произошедшим затором, который зафиксировали 30 и 31 марта. Тогда в регионе выпал снег, и много людей оказались в пробке. У министра транспорта появились вопросы к госкомпании, обслуживающей участок пути, - разъяснили журналисту «КП - Ростов-на-Дону» в областном ведомстве.

Также в ходе обсуждения вопроса Владимир Окунев указал на недочеты, которые могут влиять на движение транспорта и летом. В частности, говорилось о большегрузах, которые препятствуют проезду, а также о несовершенствах дорожного полотна.

Глава министерства транспорта Ростовской области потребовал исправить все возможные препятствия. К слову, рассогласованность дорожных служб во время мартовской непогоды также раскритиковал губернатор Василий Голубев.

- Не были приняты правильные управленческие решения. В итоге время было упущено. Если бы службы сделали все своевременно, люди не стояли бы в пробках. Нужны меры, которые не позволят такой ситуации повториться не только зимой, но и летом, в сезон отпусков, - подчеркнул Василий Голубев.

Добавим, ранее стало известно, что в майские праздники на М-4 «Дон», в районе моста через Северский Донец, решили приостановить ремонт дороги. Это сделают для того, чтобы улучшить ситуацию с проездом.

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