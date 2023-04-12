Автодор раскрыл сведения об уборке снега после снежного коллапса на трассе М-4 Дон в Ростовской области

Сотрудники МЧС демонтировали разделительные ограждения, чтобы машины могли проехать по расчищенным полосам трассы. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

В «Автодоре» сообщили, что 30 марта дорожные рабочие начали обработку трассы за 6 часов до начала снегопада и за 15 часов до остановки движения. Когда наступила непогода, с проезжей части в час они убирали по 20 тысяч кубометров снега.

Всего, по данным госкомпании, дорожные рабочие использовали 1887 тонн противогололедных материалов.

Во время снегопада на трассу выпало от 50 до 60 см осадков. Также на дорогу снег наносило ветром с полей.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев раскритиковал работу дорожных служб при подготовке к предстоящей непогоде.

- Не были приняты правильные управленческие решения. В итоге время было упущено как минимум на четыре часа! И дальше приходилось только бороться с последствиями. Если бы службы сделали все своевременно, люди бы не стояли в пробках, — отметил Василий Голубев.

Напомним, с 30 на 31 марта в Ростовской области из-за сильных осадков оказалась перекрыта часть федеральной трассы М-4 «Дон». Заблокированы на ней оказались около 35 тысяч человек. На разблокировку дороги понадобилось более суток.

Также из-за снегопада без электроэнергии остались тысячи жителей Ростовской области.

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