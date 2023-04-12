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НовостиОбщество12 апреля 2023 14:18

Застройщики заявили, что в Ростове-на-Дону перестарались с защитой деревьев

Убирать зеленые насаждения можно только после разрешения властей
Ангелина СКИБА
Застройщик должен получить разрешение на уборку деревьев с территории

Застройщик должен получить разрешение на уборку деревьев с территории

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону для того, чтобы спилить хотя бы одно дерево, застройщики должны собирать десятки документов, а потом длительное время ожидать решения властей. Эту информацию после обсуждения в Торгово-промышленной палате подтвердили представители концерна «Единство».

- Да, действительно. На утверждение подобных решений иногда может уходить длительное время. Некоторые называют сроки до 5-6 месяцев, - сообщили журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Эксперты подчеркнули, что спиливать деревья в городе нельзя без специального постановления.

К слову, ранее в Ростове-на-Дону поднимали вопрос о ликвидации аварийных зеленых насаждений. Летом 2021 года глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, что иногда деревья не могут вовремя убрать из-за нареканий со стороны общественности - люди просто не верят в опасность старых деревьев и всеми силами пытаются защищать их.

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