Застройщики заявили, что в Ростове-на-Дону перестарались с защитой деревьев

Застройщик должен получить разрешение на уборку деревьев с территории Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону для того, чтобы спилить хотя бы одно дерево, застройщики должны собирать десятки документов, а потом длительное время ожидать решения властей. Эту информацию после обсуждения в Торгово-промышленной палате подтвердили представители концерна «Единство».

- Да, действительно. На утверждение подобных решений иногда может уходить длительное время. Некоторые называют сроки до 5-6 месяцев, - сообщили журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Эксперты подчеркнули, что спиливать деревья в городе нельзя без специального постановления.

К слову, ранее в Ростове-на-Дону поднимали вопрос о ликвидации аварийных зеленых насаждений. Летом 2021 года глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, что иногда деревья не могут вовремя убрать из-за нареканий со стороны общественности - люди просто не верят в опасность старых деревьев и всеми силами пытаются защищать их.

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