Жители Ростова пожаловались на дорогое такси из-за дождей и пробок

Осадки в донской столице сохранятся сегодня и завтра Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 13 апреля жители Ростова-на-Дону и Батайска пожаловались на стоимость услуг такси. Цены были повышены из-за непогоды и пробок.

По словам людей, обычные поездки сегодня оказались примерно вполовину дороже. В некоторых случаях за маршруты, которые обычно стоят около 200 рублей, брали до 350. А проезд из Батайска в донскую столицу временно составлял 800 рублей.

К слову, около 9 часов утра ситуация с ценами немного стабилизировалась. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает дорожную ситуацию в Ростове в пять баллов. Небольшие заторы сейчас наблюдаются на Ворошиловском, Сиверса, Михаила Нагибина, 14-й Линии и Нансена.

Напомним, об ухудшении погоды жителей Дона ранее предупредили спасатели и синоптики. Ливни с грозами ожидаются в течение 13 и 14 апреля, ветер может усилиться до 20-23 м/с.

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