13 апреля после утреннего дождя дороги Ростова-на-Дону начали уходить под воду

Дорожная ситуация в донской столице сейчас оценивается в 4 балла Фото: Иван МАКЕЕВ

К утру 13 апреля из-за дождя некоторые дороги Ростова-на-Дону превратились в малые реки. Эти водные препятствия с двойной осторожностью сейчас преодолевают водители и пешеходы.

Ситуацию с непогодой и дорожными «заплывами» люди также обсуждают в социальных сетях. По словам ростовчан, проезжие части затопило в разных районах города.

Например, полноводной вновь оказалась «царь-лужа» на Оганова. Судя по видео, машины на этом участке буквально «утопают» в воде.

Также ранее на залитые дороги в сети пожаловались жители Левенцовки. Там, на пересечении Еременко и Гарнизонного, под воду полностью ушел пешеходный переход.

На 11 часов 13 апреля, дорожная ситуация в Ростове-на-Дону немного стабилизировалась, и оценивается в 4 балла. До этого на улицах города из-за непогоды были заторы.

Напомним, вероятность сильных осадков в донской столице сохранится до 14 апреля. Также в этот период, по данным синоптиков, может усилиться ветер, примерно до 20-23 м/с. Спасатели и власти просят всех быть предельно осторожными в непогоду.

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