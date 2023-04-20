Жители Суворовского в Ростове пожаловались на сокращение автобусных маршрутов

Теперь дополнительно могут задействовать автобусы большой вместимости Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону жители Суворовского микрорайона пожаловались на работу общественного транспорта - автобусы стали курсировать еще реже после перехода АТП на летнее расписание.

Ростовчане сообщили, что теперь вынуждены очень долго ждать своих маршрутов. Уехать по делам или вернуться домой стало еще сложнее. Некоторые с возмущением предложили властям проехаться на автобусах в их микрорайон.

На жалобы уже отреагировал глава администрации города Алексей Логвиненко. Сити-менеджер отметил, что «перевозчики нарушают условия контракта», и в связи с этим уже провели специальное совещание.

Руководителям автотранспортных предприятий теперь необходимо «индивидуально изучить потребности Суворовского» и «выйти на 100-процентный выпуск подвижного состава».

Прорабатывается возможность возвращения «зимнего расписания». Дополнительно могут задействовать двухсекционные автобусы большой вместимости, которые могут перевозить до 150 пассажиров.

Добавим, сейчас транспортное обеспечение микрорайона выполняют три компании: «ЮТК» с подвижным составом в 26 единиц и средним выпуском в 80 %, «Янтарь 1» с подвижным составом в 10 единиц и выпуском в 50 %, а также «Транс-Экспорт» с подвижным составом в 21 единицу и 100-процентным выпуском машин.

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