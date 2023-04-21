По делу ОПГ в полиции Ростова-на-Дону суд арестовал еще 10 человек

Сейчас под подозрением находятся 34 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По делу о преступном сообществе из Ростова-на-Дону в Пятигорске под стражу взяли еще 10 человек. Теперь под подозрением уже 34 фигуранта, большинство из которых сейчас находятся в СИЗО, сообщает портал 161.ru.

Известно, что новых подозреваемых раскрыли после прибытия в Ростов-на-Дону заместителя министра внутренних дел России Владимира Кубышко.

Высокопоставленный силовик из Москвы проконтролировал кадровую чистку в ростовской полиции. После этого минимум семь сотрудников подали заявления на увольнение по собственному желанию.

Напомним, ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала о 20 подозреваемых по статьям 210 и 290 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе» и «Получение взятки»).

Дело завели в отношении сотрудников полиции и гражданских лиц. Предварительно, задержанные занимались поборами среди бизнесменов, имевших торговые площади. Взятки от 3 до 50 тысяч рублей требовали за покровительство и защиту в случае нарушений. Общий доход от незаконной деятельности составил не менее 25 млн рублей.

Добавим, ростовское расследование уже вывело силовиков на других подозреваемых в Красноярском крае, Калмыкии, Челябинской и Саратовской областях.

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