Ростов-на-Дону и Батайск оставят без воды 26 апреля

Подачу ресурса могут восстановить раньше срока Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 апреля с 9 до 24 часов ночи жителей Ростова-на-Дону и Батайска оставят без воды. Об этом предупреждает компания «Ростовводоканал».

- Временное отключение произведут в границах: Батайск, остров Зеленый и улица Путевая в Ростове-на-Дону, - говорится в сообщении.

Коммунальные ограничения планируются на время технических работ. Отметим, специалисты могут восстановить подачу ресурса раньше срока. В этом случае воду вернут без предупреждения.

Напомним, ранее в Ростове из-за гидравлических испытаний горячую воду отключили в пределах улиц: Береговая - Сиверса - Пушкинская - проспект Чехова - Текучева - проспект Театральный - проспект Шолохова - 22 и 21 линии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вода с водорослями пошла из кранов в квартире жительницы Ростова-на-Дону

Сейчас эту ситуацию активно обсуждают интернет-пользователи (подробности)