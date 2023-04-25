В Ростове отменили запланированную на 26 апреля проверку систем оповещения населения

Новые сроки для проверки систем оповещения пока не назначили Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростове-на-Дону отменили запланированную на 26 апреля комплексную проверку систем оповещения населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Новые сроки для включения учебного сигнала пока не обозначили.

Напомним, сирены в Ростове-на-Дону должны были зазвучать 26 апреля в 10:30. Параллельно в рамках тренировки планировали запустить передачу информации по радио и ТВ.

Это уже не первый перенос сроков весенней проверки систем оповещения. В марте 2023 года от масштабной диагностики отказались в связи с хакерскими атаками на теле- и радиовещательные каналы.

Полные проверки с включением сирен, по постановлению ДПЧС Ростовской области, должны проводить не менее двух раз в год. До этого масштабные учения состоялись в ноябре 2022 года. Тогда некоторые жители Ростова-на-Дону пожаловались, что не слышали сирен.

Добавим, включение учебных сигналов в этом апреле отменили также в Анапе, Новороссийске и Геленджике.

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