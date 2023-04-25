26 апреля в Таганроге собираются проверить работу электросирен

В Таганроге планируют включить громкоговорители Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 апреля в Ростовской области на территории Таганрога собираются провести проверку систем оповещения населения со включением громкоговорителей. Об этом накануне предупредили местные власти и спасатели.

- Управление защиты от ЧС сообщает, что 26 апреля 2023 года в 10:07 прозвучит сигнал «Внимание всем», - говорится на сайте городской администрации.

Всем, кто услышит учебный сигнал, следует включить теле- и радиоприемники для прослушивания специального сообщения.

Отметим, сегодня, 25 апреля, комплексную проверку отменили в Ростове-на-Дону. Причины неизвестны. Также дату новых комплексных испытаний системы пока не определили.

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