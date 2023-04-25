Жители Первомайского района Ростова на сутки останутся без воды

Водоснабжение будет прекращено из-за технических работ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Первомайском районе Ростова-на-Дону на сутки отключат воду. Ресурс не будут подавать в краны с 8:30 27 апреля до 8 часов 28 апреля. Информацию об этом опубликовали на сайте «Ростовводоканала».

- Водоснабжение будет временно прекращено в границах: переулок Сальский - Вятская - 50-летия Ростсельмаша - переулок Беломорский - Киргизская, - сообщили ростовчанам.

Причина ограничений - реконструкция водопроводной линии по переулку Беломорскому.

Добавим, ранее коммунальщики также предупредили об отключении воды 26 апреля в границах: Батайск, остров Зеленый и улица Путевая в Ростове-на-Дону.

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