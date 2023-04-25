В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадал 40-летний водитель иномарки

С травмами пострадавшего доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии с грузовиком пострадал 40-летний водитель иномарки. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 25 апреля около 15 часов на трассе «Морозовск-Цимлянск-Волгодонск».

По предварительной информации, 20-летний водитель грузовика «ГАЗ» во время движения врезался в стоящий автомобиль «Митсубиси Лансер», который отлетел в колесоотбойный брус. Из-за сильного удара осколки от иномарки задели автомобиль «Опель» под управлением 38-летнего водителя. Известно, что первая иномарка стояла на месте, где это запрещено.

- В результате ДТП получил травмы и был доставлены в медицинское учреждение водитель «Митсубиси Лансер», – сообщили в ведомстве.

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