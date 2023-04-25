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Общество25 апреля 2023 12:25

Как изменилась жизнь ростовчанина, пострадавшего при теракте в Санкт-Петербурге

Роман был на встрече военкора Владлена Татарского, во время которой произошел взрыв
Лейла МИРИШОВА
Роман до сих пор не может вернуться домой. Фото предоставлено героем публикации.

Роман до сих пор не может вернуться домой. Фото предоставлено героем публикации.

С момента взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга прошло больше двух недель. Однако многие до сих пор не могут оправиться от последствий.

Тогда пострадали 25 человек, из которых 19 - госпитализировали. В их числе и ростовчанин Роман, находившийся в тот злополучный день в кафе - на встрече военкора Владлена Татарского с поклонниками. Житель донского региона рассказал, как он себя чувствует и что планирует делать дальше.

ТРАВМА ГЛАЗ И ОСКОЛОЧНЫЕ РАНЕНИЯ

Ростовчанин приехал в северную столицу, чтобы помочь другу с переездом. Решили зайти в кафе и заняли столик рядом с выступающим.

- Журналист находился в двух метрах непосредственно от меня. Я сидел за 75 столиком. Буквально за 4-5 секунд до взрыва с торца пересел на другую сторону, чтобы не закрывать обзор сидящим сзади меня гостям, – вспоминает 45-летний Роман. - Иначе пострадать мог еще больше.

Сам момент взрыва ростовчанин толком не запомнил. Из-за дыма было трудно дышать. Но, по словам мужчины, из горящего полуразрушенного здания он выбирался самостоятельно.

На улице оказался уже в полуобморочном состоянии, а пришел в себя - в больнице. Мужчина получил серьезную травму глаза и множество осколочных ранений.

Ростовчанин сидел совсем рядом с местом взрыва,, которых обозначил на схеме крестиком.

Ростовчанин сидел совсем рядом с местом взрыва,, которых обозначил на схеме крестиком.

Фото: Личный архив героя публикации

СГОРЕЛИ ВЕЩИ И ПАСПОРТ

По словам Романа, при пожаре у него сгорели все личные вещи, паспорт и другие важные документы. Мужчине предоставили жилье в центре Санкт-Петербурга рядом с больницей на время амбулаторного лечения, а также помогают с восстановлением документов.

- Глазное яблоко удалось сохранить на месте, - рассказал он в беседе с корреспондентом "КП-Ростов-на-Дону". - Функция утеряна, но есть надежда, что с помощью нескольких операций частично может заработать. Из больницы меня уже выписали, теперь - амбулаторное лечение. Следующая плановая операция на глаз - через 1,5-2 месяцев.

Близкие и родные Романа с нетерпением ждут его дома. По факту произошедшего в питерском кафе возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

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