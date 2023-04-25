Как изменилась жизнь ростовчанина, пострадавшего при теракте в Санкт-Петербурге

Роман до сих пор не может вернуться домой. Фото предоставлено героем публикации.

С момента взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга прошло больше двух недель. Однако многие до сих пор не могут оправиться от последствий.

Тогда пострадали 25 человек, из которых 19 - госпитализировали. В их числе и ростовчанин Роман, находившийся в тот злополучный день в кафе - на встрече военкора Владлена Татарского с поклонниками. Житель донского региона рассказал, как он себя чувствует и что планирует делать дальше.

ТРАВМА ГЛАЗ И ОСКОЛОЧНЫЕ РАНЕНИЯ

Ростовчанин приехал в северную столицу, чтобы помочь другу с переездом. Решили зайти в кафе и заняли столик рядом с выступающим.

- Журналист находился в двух метрах непосредственно от меня. Я сидел за 75 столиком. Буквально за 4-5 секунд до взрыва с торца пересел на другую сторону, чтобы не закрывать обзор сидящим сзади меня гостям, – вспоминает 45-летний Роман. - Иначе пострадать мог еще больше.

Сам момент взрыва ростовчанин толком не запомнил. Из-за дыма было трудно дышать. Но, по словам мужчины, из горящего полуразрушенного здания он выбирался самостоятельно.

На улице оказался уже в полуобморочном состоянии, а пришел в себя - в больнице. Мужчина получил серьезную травму глаза и множество осколочных ранений.

Ростовчанин сидел совсем рядом с местом взрыва,, которых обозначил на схеме крестиком. Фото: Личный архив героя публикации

СГОРЕЛИ ВЕЩИ И ПАСПОРТ

По словам Романа, при пожаре у него сгорели все личные вещи, паспорт и другие важные документы. Мужчине предоставили жилье в центре Санкт-Петербурга рядом с больницей на время амбулаторного лечения, а также помогают с восстановлением документов.

- Глазное яблоко удалось сохранить на месте, - рассказал он в беседе с корреспондентом "КП-Ростов-на-Дону". - Функция утеряна, но есть надежда, что с помощью нескольких операций частично может заработать. Из больницы меня уже выписали, теперь - амбулаторное лечение. Следующая плановая операция на глаз - через 1,5-2 месяцев.

Близкие и родные Романа с нетерпением ждут его дома. По факту произошедшего в питерском кафе возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

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