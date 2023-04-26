Владимир Путин указал Василию Голубеву на нехватку врачей в Ростовской области

В Ростовской области врачей меньше, чем в других субъектах страны Фото: Александр ГЛУЗ

Президент Владимир Путин в ходе видео-конференц-связи указал губернатору Ростовской области Василию Голубеву на ситуацию с медицинскими кадрами, сообщает сайт донского правительства.

- Смотрите, у вас на 10 тысяч жителей врачей меньше, чем во многих других субъектах страны. Может быть, напрямую это не связано с некоторыми так называемыми социальными заболеваниями, но на них тоже нужно обратить особое внимание. Это все решаемые задачи, - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, встреча главы государства Владимира Путина и губернатора Дона Василия Голубева состоялась сегодня, 26 апреля. Беседу провели в дистанционном режиме. Губернатор представил отчет о развитии Ростовской области за 2022 год.

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