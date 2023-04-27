Во время праздников на Дону будет работать «горячая линия» Росздравнадзора

Позвонить можно будет с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время майских праздников в Ростовской области будет работать «горячая линия» Росздравнадзора. В ведомстве уточнили, что она будет действовать с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая.

На нее жители области смогут обращаться по вопросам качества медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Для этого надо позвонить по телефону 8-928-160-49-40.

Напомним, в Ростовской области Росздравнадзор заблокировал 40 сайтов, предлагающих препараты для потенции. В надзорном ведомстве уточнили, что покупать лекарства можно только в лицензированных аптеках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Программа мероприятий 1 мая 2023 года в Ростове-на-Дону: куда сходить всей семьей на Первомай

Программа мероприятий 1 мая 2023 года в Ростове-на-Дону не включает привычной демонстрации. Но и без нее жителей донской столицы и гостей города ждет насыщенный событиями день (подробности)