В районе Северного кладбища в Ростове планируют возвести жилой район

Жилые здания собираются построить на территории в 32,8 га Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону, в районе Северного кладбища, запланировали строительство крупного жилого района. Выделенную территорию выставят на торги, сообщает портал ДОМ.РФ.

Судя по открытым данным, речь идет об участке площадью 32,8 га в Октябрьском районе города. Начальная цена за лот «пока не определена и находится в процессе формирования». Аукцион наметили на третий квартал 2023 года. Строительные работы должны провести в рамках комплексного развития территорий.

- Предполагается возведение многоэтажных жилых домов. Расположение в черте города, в северной его части. Ближайшее окружение представлено жилой застройкой с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры. Транспортная доступность хорошая, как личным так и общественным транспортом, - говорится в опубликованной информации.

Добавим, ранее компания «Интеко» решила застроить 76 га в районе Ростовского моря. Всего на участке между 3-й Лазерной, 1-м Резным переулком и рекой Темерник намерены возвести 870 тысяч кв. метров жилья и 44 тысяч кв. метра коммерческих помещений. Городские власти уже разрешили разработку проектной документации.

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