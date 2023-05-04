Завод в Ростовской области продолжил работу в штатном режиме после инцидента с БПЛА

Инцидент произошел в ночь на 4 мая в Красносулинском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завод в Ростовской области продолжает работу в обычном режиме после инцидента с беспилотником. Об этом сегодня, 4 мая, проинформировали в пресс-службе губернатора Василия Голубева.

- Завод работает штатно после инцидента, - прокомментировали журналистам.

Напомним, ранее глава региона в своем телеграм-канале сообщил, что ночью районе села Киселевка, на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов, «в строящиеся конструкции межцеховой эстакады» врезался БПЛА.

Летательный аппарат после столкновения взорвался, но возникший огонь сразу же потушили.

- Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия. Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный, - написал в Telegram губернатор Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону эвакуировали посетителей нескольких торговых центров

На места происшествий выезжали правоохранители (подробности)