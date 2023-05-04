СК России начал расследовать взрыв беспилотника на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области

В результате взрыва никто не пострадал, а предприятие продолжило работать в штатном режиме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет России даст правовую оценку инциденту, который произошел на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Там упал и взорвался беспилотный летательный аппарат.

Правоохранители считают, что к преступлению причастны вооруженные формирования Украины.

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая на территории Новошахтинского завода упал беспилотный летательный аппарат. Он врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады, после чего взорвался. Возгорание оперативно потушили.

По словам губернатора Василия Голубева, в результате взрыва никто не пострадал. А предприятие продолжило работать в штатном режиме.

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