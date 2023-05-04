Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 14:29

СК России начал расследовать взрыв беспилотника на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области

Подозревают в этом вооруженные формирования Украины
Дмитрий Кутепов
В результате взрыва никто не пострадал, а предприятие продолжило работать в штатном режиме.

В результате взрыва никто не пострадал, а предприятие продолжило работать в штатном режиме.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет России даст правовую оценку инциденту, который произошел на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Там упал и взорвался беспилотный летательный аппарат.

Правоохранители считают, что к преступлению причастны вооруженные формирования Украины.

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая на территории Новошахтинского завода упал беспилотный летательный аппарат. Он врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады, после чего взорвался. Возгорание оперативно потушили.

По словам губернатора Василия Голубева, в результате взрыва никто не пострадал. А предприятие продолжило работать в штатном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростовской области попросили губернатора отменить парады после инцидента с БПЛА

Жители Ростовской области после ночного инцидента с БПЛА попросили губернатора Василия Голубева отменить парады в честь Дня Победы. Свои обращения люди оставили в комментариях на страницах главы региона (подробности)