СК России начал расследовать взрыв беспилотника на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области

В результате взрыва никто не пострадал, а предприятие продолжило работать в штатном режиме.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Следственный комитет России даст правовую оценку инциденту, который произошел на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Там упал и взорвался беспилотный летательный аппарат.
Правоохранители считают, что к преступлению причастны вооруженные формирования Украины.
Напомним, в ночь с 3 на 4 мая на территории Новошахтинского завода упал беспилотный летательный аппарат. Он врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады, после чего взорвался. Возгорание оперативно потушили.
По словам губернатора Василия Голубева, в результате взрыва никто не пострадал. А предприятие продолжило работать в штатном режиме.
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