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НовостиОбщество4 мая 2023 12:13

Жители Ростовской области попросили губернатора отменить парады после инцидента с БПЛА

Прошедшей ночью беспилотник врезался в конструкции завода нефтепродуктов
Ангелина СКИБА
В Ростове-на-Дону и Новочеркасске планируют провести Парады Победы

В Ростове-на-Дону и Новочеркасске планируют провести Парады Победы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ростовской области после ночного инцидента с БПЛА попросили губернатора Василия Голубева отменить парады в честь Дня Победы. Свои обращения люди оставили в комментариях на страницах главы региона.

- Из-за атак беспилотников лучше было бы отказаться от парада на 9 мая, - написала одна из жительниц Дона.

- Поддерживаю. Главное - безопасность наших семей и детей, - добавила еще одна участница интернет-обсуждения.

Напомним, в ночь на 4 мая на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов «в строящиеся конструкции межцеховой эстакады» врезался беспилотник. Летательный аппарат взорвался после столкновения, но огонь сразу же потушили. Жертв и пострадавших нет, ущерб оказался незначительным.

Добавим, ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону и Новочеркасске планируют провести Парады Победы. При этом гала-концерт на Театральной площади донской столицы решили отменить.

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