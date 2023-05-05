В Ростове начали проверять работу кондиционеров в автобусах

В трех автобусах не было кондиционера. Фото: администрация Ростова.

Департамент транспорта Ростова начал проверку общественного транспорта на наличие и работоспособность систем кондиционирования воздуха в салонах. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Специалисты проверили автобусы на маршрутах №№ 94 и 96 на остановочном пункте «станция Первомайская». В соответствии с муниципальными контрактами все автобусы на этих маршрутах должны быть оборудованы системами кондиционирования воздуха.

— По результатам рейда проверяющими было выявлено 3 факта работы на линии автобусов с отсутствующими кондиционерами, — сообщили в горадминистрации.

ООО «РТК», которое обслуживает данные маршруты, будет привлечено к ответственности согласно муниципальным контрактам. Рейды будут продолжены на остановках и крупных транспортно-пересадочных узлах по всей территории города.

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