В Ростовской области открыли первый в России памятник участникам СВО

Скульптор Дмитрий Лындин создал запоминающийся образ, изображая четырех воинов разных эпох, которые выходят из пламени взрыва в бессмертие. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

На территории мемориального комплекса «Скорбящий воин» в Усть-Донецком районе Ростовской области открыли памятник участникам специальной военной операции, в которой принимали участие многие военнослужащие и отдали свои жизни за Родину.

Идею создания памятника поддержали родственники и близкие погибших военнослужащих, а также власти и предприниматели. Скульптор Дмитрий Лындин создал запоминающийся образ, изображая четырех воинов разных эпох, которые выходят из пламени взрыва в бессмертие.

Открытие монумента состоялось в день православного праздника — день Георгия Победоносца, небесного покровителя Российской армии. В торжественной церемонии принял участие заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

— Русского солдата отличают чувство справедливости, стойкость и мужество. Сегодня очень четко прослеживается связь времен: подвиги, которые совершали наши отцы и деды во время Великой Отечественной, повторяют их внуки и правнуки в ходе СВО, — подчеркнул Вадим Артемов. — Мы скорбим вместе с родными и близкими тех, кто погиб на полях сражений. Но мы — русские! И с нами Бог!

В торжественной церемонии приняли участие депутаты, юнармейцы, ветераны боевых действий, знакомые и родственники военнослужащих, а также солдаты и офицеры, находящиеся в отпусках на территории Усть-Донецкого района.

Один из солдат выступил перед присутствующими и подчеркнул, что подобные мероприятия наполняют душу теплом, но одновременно разрывают ее. Он подчеркнул, что все те, кто находится на переднем крае, всегда помнят о погибших товарищах и чувствуют их поддержку. Он также выразил благодарность всем присутствующим за их веру и поддержку военнослужащих.

С этим мнением согласен казак Всевеликого войска Донского Иван Горбатый, который в 2022 году добровольцем отправился в зону СВО, где он служил в качестве снайпера. Он подчеркнул, что памятник, перед которым они собрались, является символом их гордости за тех, кто сегодня принимает участие в СВО, а также за тех, кто погиб в боях. Он выразил уважение и признание их мужеству, смелости и профессионализму.

— Это был четвертый раз, когда я надел военную форму. Просто понял: кто, если не мы? Это наш долг перед страной, — отметил Иван Горбатов.

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