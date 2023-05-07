В Ростовской области задерживаются лекарства для онкобольных

Власти не уточнили, сколько пациентов сегодня не получают необходимые лекарства в связи с задержками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Онкологический диспансер Ростовской области уже более месяца не выдает больным некоторые жизненно необходимые препараты. Среди них есть и дорогостоящие препараты, которые не могут себе позволить многие нуждающиеся. Об этом сообщает «Город N».

В ответ на запрос о причинах и масштабе проблемы, и.о. министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова сообщила, что долгосрочные контракты на поставку противоопухолевых лекарственных препаратов заключены до конца текущего года, но по некоторым из них отмечаются задержки поставок. В связи с этим, специалистами диспансера онкологическим больным подбираются альтернативные схемы лечения, основанные на имеющихся лекарственных препаратах и медицинских показаниях.

При этом власти не уточнили, сколько пациентов сегодня не получают необходимые лекарства в связи с задержками.

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