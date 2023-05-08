В Ростове на Вавилова пассажирский автобус столкнулся с иномаркой

В аварию попали автобус «МАЗ» и Mercedes-Benz Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове-на-Дону на улице Вавилова пассажирский автобус столкнулся с иномаркой. В ДТП пострадал 26-летний водитель легковушки, его увезли в больницу. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону.

По данным ведомства, вечером 7 мая водитель автобуса «МАЗ 3103485», который курсировал по маршруту № 1, не справился с управлением, оказался на встречной полосе и въехал в Mercedes-Benz.

В момент аварии в салоне общественного транспорта находился один пассажир, он не пострадал.

К слову, похожее происшествие зарегистрировали утром 8 мая в Ростове на улице Малиновского. В этом случае пассажирский «МАЗ 103469» врезался в бетонное ограждение.

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