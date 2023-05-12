Застрелил, вывез и закопал: жителя Ростовской области будут судить за убийство знакомого

От полученного ранения мужчина скончался на месте. Фото: следком по РО.

В Ростовской области 53-летнего мужчину будут судить по обвинению в убийстве знакомого и незаконном хранении взрывчатых веществ, сообщили в региональной пресс-службе следкома.

Расследование, проведенное Семикаракорским отделением следкома, подтвердило, что в январе 2023 года мужчина выстрелил в 33-летнего знакомого во время конфликта во дворе частного дома на улице Пограничной в станице Багаевской. Потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый, чтобы скрыть совершенное преступление, перенес тело погибшего в свой автомобиль, вывез в безлюдное место и закопал.

После задержания мужчина был заключен под стражу. В ходе дальнейшего расследования в его доме было обнаружено незаконное взрывчатое вещество – порох.

Ранее мужчина был привлечен к уголовной ответственности. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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