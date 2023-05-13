Жительница Ростовской области взяла кредит после звонка от псевдосотрудника портала госуслуг

Мошенники по телефону убедили женшину оформить кредит Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгодонске 47-летней местной жительницы с незнакомого номера поступил звонок. Человек на том конце провода сказал, что работает на портале госуслуг, следом он заявил, что на имя женщины оформлен кредит.

Звонивший так же сказал, что дончанке позвонит на мобильный телефон сотрудник банка, который подробно расскажет о том, как себя обезопасить.

- Через несколько минут на связь вышел якобы сотрудник финансовой организации. Мне сказали, что срочно нужно взять «зеркальный кредит», а деньги перевести на резервный счет, - позже расскажет женщина полиции.

Волгодончанка сделала все, что сказал незнакомец. Она оформила кредит на сумму 310 тысяч рублей и отправила его мошенникам. Позже она поняла, что стала жертвой аферистов, и отправилась писать заявление в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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