В Ростове в этом году запустят выпуск ноутбуков

В Ростове будут создавать ноутбуки Фото: Оксана ЗУЙКО

В Ростове уже запущен серийный выпуск материнских плат, SSD-дисков и скалеров для мониторов . Но компания планирует расширить производство.

Как сообщает завод-производитель «Бештау», в планах — создать отечественный ноутбук. Для этого в донской столице скоро начнут расширять производство.

- Еще одна площадка появится в Советском районе города. Сейчас мэрия и правительство региона предоставляют подходящий земельный участок, - прокомментировали на заводе.

Это будет предприятие полного цикла. Срок реализации проекта — 2023 год.

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