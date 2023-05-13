Жена телеведущего Дмитрия Диброва исполнила свою мечту и полетела в Африку

Полина Диброва рассказала, что была в востроге от Африки Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, мама троих сыновей, модель очень любит путешествовать. Полина Диброва была уже на Мальдивских отравах, в ОАЭ и в Турции.

А на этот раз вместе со всей семьей она полетела в Африку. По словам Полины Дибровой, о таком путешествии она давно мечтала. При этом, рассказала модель на своей странице в соцсети, многие отговаривали ее от этой поездки. Но Полина была непреклонна.

Для путешествия семья выбрала Намибию. Дибровы побывали в сафари, гуляли по пустыне и ловили рыбу.

- Намибия прекрасна, - поделилась эмоциями Полина.

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