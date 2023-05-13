Обладательница титула «Мисс Россия» продемонстрировала идеальные ноги в Нидерландах

Татьяна Котова побывала в Амстердаме. Фото: официальная страница Татьяны Котовой в социальной сети
Модель, певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра», обладательница титула «Мисс Россия — 2006» Татьяна Котова решила провести конец мая в путешествии. Так, очаровательная блондинка побывала в Нидерландах.
Для прогулок по Амстердаму она выбрала лосины, подчеркивающие идеальные ноги, и синюю куртку с оранжевой отделкой.
- Оранжевый — цвет королевского дома. Нидерладны называют «оранжевой страной», - написала она в своих соцсетях, комментируя прогулки по городу.
А после Амстердама Татьяна Котова отправилась в ОАЭ.
Подписчики певицы активно комментируют фото из разных стран, отмечая, что Татьяна — в отличной форме.
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