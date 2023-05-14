В Ростовской области на базе отдыха сгорела баня

Спасатели оперативно потушили огонь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

В Ростовской области, в селе Самарском Азовского района, произошел пожар на одной из баз отдыха, сообщает сайт регионального МЧС.

По данным ведомства, огонь вспыхнул вечером в субботу, 13 мая. В МЧС уточнили, что загорелась баня.

С огнем боролись шесть спасателей. Также на месте работали две спецмашины.

Погибших и пострадавших нет.

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