В Ростовской области на базе отдыха сгорела баня

Спасатели оперативно потушили огонь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО
В Ростовской области, в селе Самарском Азовского района, произошел пожар на одной из баз отдыха, сообщает сайт регионального МЧС.
По данным ведомства, огонь вспыхнул вечером в субботу, 13 мая. В МЧС уточнили, что загорелась баня.
С огнем боролись шесть спасателей. Также на месте работали две спецмашины.
Погибших и пострадавших нет.
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