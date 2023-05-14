В полиции прокомментировали вооруженное нападение на продавца в Ростове

Полиция разыскивает налетчтика Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове в Первомайском районе города, по словам источника издания в правоохранительных органах региона, мужчина с пистолетом ограбил торговую точку. Вначале сообщалось, что налетчик напал на ларек с шаурмой.

Потом выяснилось, что это был продуктовый магазин. ЧП произошло в субботу, 13 мая. В городе объявляли план «Сирена».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия. Личность и местонахождение грабителя устанавливаются.

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