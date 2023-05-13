В Ростове разыскивают вооруженного мужчину, ограбившего ларек с шаурмой

Продавец шаурмы обратился за помощью в полицию Фото: Иван МАКЕЕВ

В Первомайском районе Ростова, на улице Липовой, в субботу днем, 13 мая, вооруженный мужчина ограбил ларек с шаурмой, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника, к торговой точке со стороны ЖК «Платовский» на черном велосипеде подъехал мужчина. Налетчик достал предмет, похожий на пистолет, и начал им угрожать продавцу шаурмы. Мужчина потребовал всю выручку, обещая в противном случае убить торговца. Продавцу ничего не оставалось, как отдать деньги.

Забрав наличные, налетчик уехал. После этого пострадавший обратился в полицию. Сейчас оперативники объявили в городе план «Сирена». Налетчика разыскивает полиция.

- Мужчине на вид 30-40 лет. На нем была кепка, сзади — светлая, спереди — темного цвета, ориентировки разосланы по отделам полиции, - добавил собеседник издания.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице мужчина напугал прохожего, продемонстрировав тому гранату и пистолет. Инцидент произошел на Пушкинской 10 мая в начале седьмого утра.

К 34-летнему мужчине подошел незнакомец, который достал из рюкзака оружие и сказал: «Смотри, что есть».

Продемонстрировав арсенал, мужчина быстро ушел с места. Ростовчанин сразу позвонил в дежурную часть и рассказал об инциденте. Полиция также объявила план «Сирена».

А в Шахтах мужчина с игрушечным пистолетом из-за 80 рублей напал на кассира супермаркета. За это он предстанет перед судом.

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