Что известно о стрельбе возле кадетской школы в Ростове 11 апреля 2023

Выстрелив, мужчина попросил вызвать полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчан не на шутку напугало сообщение о стрельбе в районе кадетской школы на улице Казахской утром во вторник, 11 апреля 2023. Рядом с учебным заведением утром местные жители увидели экипаж полиции и карету скорой помощи. Некоторые очевидцы говорили о раненом и «луже крови». Рассказываем, что известно о ЧП.

Как удалось узнать «КП — Ростов-на-Дону», конфликт со стрельбой произошел за пределами учебного заведения, на улице.

Собственный источник издания сообщает, что ЧП случилось примерно около восьми утра в 300-400 метрах от школы, в районе супермаркета, за которым находится «наливайка». Возле нее собралась подозрительная компания, у одного из них был в руках топор.

Когда мимо проходил сотрудник вневедомственной охраны, на мужчину якобы попытались напасть. Тогда охранник один раз выстрелил в воздух для предупреждения. Мера не помогла, а градус агрессии не снизился. Тогда пришлось стрелять в руку человеку с топором.

После этого сотрудник вневедомственной охраны побежал в сторону школы и попросил на посту помощи — вызвать полицию. О прибытии стражей правопорядка свидетельствуют видео в городских группах в соцсетях.

ОФИЦИАЛЬНО

"Нашли в соседнем дворе"

- На пульт централизованной охраны Управления Росгвардии по Ростовской области с охраняемого объекта поступил сигнал «Тревога», - сообщили в пресс-службе ведомства. - Прибывшим на место росгвардейцам охранник сообщил, что неизвестный мужчина с признаками алкогольного опьянения пытался проникнуть на охраняемый объект, но после того, как была вызвана вневедомственная охрана, скрылся. По указанным приметам росгвардейцы обнаружили нарушителя в соседнем дворе и передали его сотрудникам полиции.

"Получивший ранение госпитализирован"

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области, сообщение о нарушении общественного порядка на улице Казахской в Ростове действительно поступило в полицию.

- Прибывшие на место полицейские установили, что у 42-летнего местного жителя произошел конфликт с 34-летним мужчиной. В ходе ссоры один из участников конфликта, используя травматическое оружие, выстрелил в руку оппонента, - сообщили в донском главке.

Мужчина, получивший ранение в руку, госпитализирован.

- По факту происшествия полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента, - добавили в пресс-службе.

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