В Ростове нашли 86-летнюю женщину, которая ушла из дома и не вернулась

Волонтеры распространили ориентировки пропавшей ростовчанки Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Ростове волонтеры сутки разыскивали 86-летнюю местную жительницу. К ним за помощью обратились родственники пожилой горожанки.

Пенсионерка ушла из дома в субботу, 13 мая, и перестала выходить на связь.

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» в воскресенье, 14 мая, женщину нашли. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

А вот другую ростовчанку, 31-летнюю Кристину Лысоченко, ищут уже три недели. Она вышла из дома 22 апреля и пропала. С тех пор вестей о ней нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове три недели разыскивают 31-летнюю женщину

Она вышла из дома и не вернулась (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове пропавшая без вести 46-летняя беременная женщина попала на камеры уличного наблюдения

В последний раз ростовчанка выходила на связь с родными 16 января [видео] (подробнее)