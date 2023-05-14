Инсталляцию в честь Дня Победы сломали в центре Ростова

В России отметили 78 лет со дня освобождения от немецких захватчиков
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Ростове-на-Дону, в переулке Соборном, испортили композицию, приуроченную к 9 мая. Об этом в городских пабликах рассказали очевидцы.
По словам горожан, на землю свалили цифры 7 и 8.
- В нее врезались на самокате, - написала подписчица группы.
Еще один пользователь отметил, что по камерам можно посмотреть, кто это сделал.
Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что на Театральной площади из-за ветра ненадолго потух Вечный огонь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти объяснили, почему не горел Вечный огонь на Театральной площади
В настоящее время его работа восстановлена (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
День Победы в Ростове-на-Дону 2023: как празднуют 9 мая в парках и на улицах
Рассказываем и показываем, как проходит День Победы в Ростове-на-Дону 2023 (подробнее)