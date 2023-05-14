Инсталляцию в честь Дня Победы сломали в центре Ростова

В России отметили 78 лет со дня освобождения от немецких захватчиков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростове-на-Дону, в переулке Соборном, испортили композицию, приуроченную к 9 мая. Об этом в городских пабликах рассказали очевидцы.

По словам горожан, на землю свалили цифры 7 и 8.

- В нее врезались на самокате, - написала подписчица группы.

Еще один пользователь отметил, что по камерам можно посмотреть, кто это сделал.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что на Театральной площади из-за ветра ненадолго потух Вечный огонь.

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