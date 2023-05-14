В Ростовской области пройдет ежегодная акция «Библионочь- 2023»

Во время акции все желающие смогут познакомиться с магией реставрационного искусства старинных книг Фото: Олег ЗОЛОТО

Ростовская область присоединится к ежегодной акции «Библионочь». Она будет проходить уже в 12-ый раз.

- Донская государственная публичная библиотека 27 мая представит наиболее обширную программу, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Во время акции все желающие смогут познакомиться с магией реставрационного искусства, узнать о секретах мастеров писательского и графического ремесла, а также получат самые яркие впечатления от участия в интеллектуально-развлекательных литературных играх.

В программе мероприятия - квесты, мастер-классы по литературному и живописному творчеству, спектакли, концерты, викторины, лекции и многое другое.

Начнется «Библионочь» 27 мая в шесть часов вечера, а закончится за час до полуночи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области «Последний звонок» прозвенит почти для 17 тысяч выпускников школ

Рассказываем, когда и как пройдут торжественные линейки (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове в парке Горького состоится фестиваль казачьей песни

Он посвящен 270-летию со дня рождения атамана Матвея Платова (подробнее)