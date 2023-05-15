Рабочая неделя в Ростове-на-Дону начнется с теплой и солнечной погоды

Столбики термометров поднимутся до +24 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с теплой и солнечной погоды. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В понедельник, 15 мая, в донской столице ожидается солнечная погода, местами будет облачно, но без осадков. Днем воздух в городе прогреется до +24 градусов. Вечером будет прохладнее до +17. Порывы ветра в этот день достигнут 6-7 метров в секунду.

Отметим, что 16 мая синоптики прогнозируют пасмурную погоду, а столбики термометров покажут до +24.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону 21 мая ограничат движение транспорта из-за велопарада

Автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут

(Подробности)