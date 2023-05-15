В Ростове более 1 тысячи многоквартирных домов останутся без горячей воды

Возобновят подачу воды 27 мая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начиная с полуночи 15 мая, в Ростове начнется массовое отключение горячей воды. Оно затронет 1350 многоквартирных домов. Об этом было сообщено на планерке, которая прошла в понедельник в горадминистрации.

Отключение затронет дома, расположенные в Северном и Западном жилых массивах, а также в центре города.

В администрации Ростова подчеркнули, что возобновят подачу воды 27 мая.

Напомним, что на сутки, начиная с 9 утра 17 мая, будет отключена подача воды на улице Портовой и в Левенцовке.

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В понедельник, 15 мая, в донской столице ожидается солнечная погода, местами будет облачно, но без осадков. Днем воздух в городе прогреется до +24 градусов (подробности)