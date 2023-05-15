Сити-менеджер Ростова предложил оперативно спасать людей, попавших в потоки ливневой воды

В донской столице планируют разработать схему ливневой канализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко потребовал провести проверку и сделать городские ливневки безопасными для людей. Такое заявление глава администрации сделал сегодня, 15 мая, на планерке.

- Посмотрите, пожалуйста, все ливневки, где есть проблемные места. Пока мы проектируем и делаем документы, уйдет много времени. Поставьте щиты. Такие истории, как 28 апреля, повторяться не должны. Предложения нужно сформировать до четверга, - сказал Алексей Логвиненко.

Руководитель городской администрации отметил, что в местах, которые нельзя перекрыть во время дождей, выставляют дежурные посты.

- Если кто-то захочет войти в потоки, мы должны их вовремя спасти. Если кто-то необдуманно пойдет в поток воды, мы его отловим. Так должно быть по всему городу, - отметил Алексей Логвиненко.

Напомним, до конца III квартала 2023 года в донской столице планируют разработать схему ливневой канализации. Подрядчика, который возьмется за эту работу, должны утвердить до конца июля. Также в донской столице собираются заключить соглашение на проектирование системы канализаций «Бассейн № 1».

Работу, связанную с городскими ливневками, власти активно освещают после гибели пожилой учительницы Лидии Радченко. Предварительно, во время сильного дождя 28 апреля женщину затянуло в водосток. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

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