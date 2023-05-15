В Ростовской области на обходе Волгодонска столкнулись легковушка и микроавтобус

Машины получили механические повреждения. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области на обходе Волгодонска произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. Информация об этом поступила от отдела пропаганды УГИБДД России по региону.

Предварительно, около 9:40 утра 63-летний владелец иномарки Volvo S40 на второстепенной дороге не уступил проезд автомобилю «ГАЗ 2217» под управлением 46-летнего водителя.

В итоге никто из людей не пострадал, только машины получили механические повреждения, рассказали в УГИБДД. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

Добавим, вчера в Таганроге также произошло ДТП с участием микроавтобуса. В этом случае пострадали трое водителей, их увезли в больницу.

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