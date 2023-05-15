Ямочный ремонт в Ростове планируют завершить к 1 июня

Впервые за долгие годы выделили почти 50 миллионов на внутриквартальный ямочный ремонт. Фото: администрация города.

В понедельник, 15 мая, на совещании в администрации Ростова обсудили проведение ямочного ремонта в городе.

На данный момент план по ямочному ремонту дорог, рассчитанный до 1 мая, выполнен на 98%. Его проведению помешали обильные дожди. В администрации планируют выполнить все работы до 1 июня.

Градоначальник Алексей Логвиненко сообщил, что на выходных проехался по Ростову и увидел, что в некоторых местах еще есть ямы. Также он отметил, что в прошлом году их на дорогах было меньше.

— Могу сказать, что в прошлом году на начало лета у нас ситуация в городе была получше, когда прям очень хорошо с ямами поработали. Поэтому давайте эту работу завершим, — подчеркнул Алексей Валентинович.

Также на совещании озвучили, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже заключены контракты. По шести объектам из 18 запланированных работы завершат на следующей неделе. На пяти объектах получилось сэкономить средства. Потому всего в этом году по этой программе отремонтируют 21 дорогу.

Впервые за долгие годы выделили почти 50 миллионов на внутриквартальный ямочный ремонт. В шести из восьми районов города уже заключили контракты. В Первомайском районе заключат контракты 15 мая, в Пролетарском районе — в двадцатых числах.

Отметим, что в Ростове протяженность дорог составляет 1390 километров. Из них с асфальтобетонным покрытием — 1041 километр.

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