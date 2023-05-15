Не пускают даже спасателей: В администрации Ростова рассказали о состоянии пятиэтажки на Кривошлыковском, 4

Вокруг дома на безопасном расстоянии установят заграждение. Фото: администрация Ростова.

В понедельник, 15 мая, в администрации Ростова прошла планерка, на которой, среди прочего, обсудили состояние аварийного дома в переулке Кривошлыковском, 4. А также озвучили планы по его дальнейшей судьбе.

ДОМ НАЧАЛ ОБРУШАТЬСЯ

Аварийный пятиэтажный дом в переулке Кривошлыковском, 4, начал обрушаться. Об этом сообщил замглавы администрации по ГО и ЧС Алексей Потешкин.

— В конце апреля стали расходиться лестничные марши и межэтажные перекрытия. То есть ширина расхождения со стенами и межэтажными перекрытиями составляет от 10 до 15 сантиметров, — рассказал Алексей Петрович.

Также он отметил, что 29 апреля была установлена нестабильность несущих стен, представляющая опасность обрушения. Тогда приняли решение для безопасности спасателей мониторинг здания проводить без осмотра изнутри. Для этого используют две видеокамеры, интегрированные в систему «Безопасный город». Они позволяют проводить осмотр в круглосуточном режиме.

Сейчас перекрытия фактически держатся на домкратах, которые деформированы и долго не выдержат. А дом разрушается в стабильном состоянии, то есть при отсутствии воздействия граждан, подчеркнул Алексей Потешкин.

Глава администрации Алексей Логвиненко отметил, что власти вовремя успели расселить дом. Сейчас он отключен от всех коммуникаций.

УСТАНОВЯТ ОХРАНУ И ЗАГРАЖДЕНИЯ

Сегодня, 15 мая, рядом с домом поставят передвижной пункт ГО и ЧС, чтобы спасатели дежурили там каждый день. Соответствующее поручение дал Алексей Логвиненко. Также он поручил уведомить полицию города, чтобы они выделили сотрудников для охраны здания, в которое могут попасть дети и маргинальные личности.

Потешкин отметил, что власти зафиксировали уже два таких проникновения.

Также глава города поручил оцепить территорию железными ограждениями. И поставить указатели, информирующие о том, что там не безопасно и идет разрушение дома. Установить их необходимо на безопасном от строения расстоянии.

РЕШИЛИ СНОСИТЬ

До конца года власти города намерены снести дом, отметил глава администрации Алексей Логвиненко. Для этого он поручил департаменту ЖКХ выделить средства на разработку проектной документации по его сносу.

Замгравы по ГО и ЧС Алексей Потешкин отметил, что ранее выделению средств помешало то, что в собственности администрации находится из 60 квартир только 59. По одной квартире идет суд.

На это градоначальник сообщил, что сносить дом будут, даже если квартиру не успеют выкупить. Тогда власти взыщут с ее собственника одну шестидесятую от стоимости работ.

ЧТО БУДЕТ НА МЕСТЕ СНЕСЕННОГО ДОМА

Алексей Логвиненко предложил на месте дома установить спортивную площадку. Для этого он поручил продумать вопрос городскому управлению по физической культуре и спорту.

— На этом месте подумаем и сделаем хороший внутридомовой спортивный комплекс, — отметил Алексей Валентинович.

На площадке, по замыслу градоначальника, можно возвести футбольное поле и баскетбольную площадку.