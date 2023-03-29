Последние жильцы покинули аварийную пятиэтажку на Кривошлыковском в Ростове-на-Дону

Постройка длительное время оставался яблоком раздора. Фото: страница в VK сити-менеджера Ростова-на-Дону

В Ростове аварийная пятиэтажка на Кривошлыковском, 4 теперь стала полностью нежилой. Из здания выехали последние собственники квартир. Об этом в социальных сетях сообщили сами бывшие кривошлыковцы.

- Жителей выселили. Дом опустел, - написали ростовчане.

Некоторые из бывших жильцов здания все еще выступают против принятого властями решения. Люди считают, что их прежние квадратные метры еще можно было сохранить.

При этом и в городской администрации, и в региональном правительстве уверены, что выкуп квартир и расселение были правильными и своевременными мерами. Такие радикальные шаги необходимы были для безопасности людей. Например, в феврале 2023 года ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев.

- Было поручение руководству города - ни один шаг не должен быть сделан даже в сомнительное нарушение законодательства. В процессе всего пути я прослеживал это, и мне абсолютно все структуры подтверждали, что закон нигде не нарушался, - подчеркнул Василий Голубев.

Глава региона добавил, что подобный спорный случай ранее уже отмечали в Шахтах. Там жильцы здания долго не хотели покидать свои квартиры, и строение вскоре обрушилось.

Напомним, дом на Кривошлыковском в Ростове длительное время оставался яблоком раздора. Ростовчан начали выселять после того, как их жилье признали аварийным. Тогда в самой постройке и на прилегающей к ней территории даже ввели режим ЧС.

После этого администрация инициировала выкуп помещений. Одни собственники согласились с предложенными суммами и съехали, другие же решили не уступать. Ситуацию разбирали в судах и на телевидении. Люди прошли все возможные инстанции, но так и не смогли отстоять свои дом.

Ранее первый заместитель сити-менеджера Юрий Овчинников рассказал, что на месте аварийной постройки собираются возвести соцобъект или благоустроить сквер. Однако, какая именно судьба ждет проблемный дом и территорию под ним в будущем, пока неизвестно. Вопрос этой зимой еще оставался открытым.

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