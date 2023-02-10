Василий Голубев прокомментировал ситуацию с домом в переулке Кривошлыковском

По словам губернатора, жилплощадь изъяли в рамках законодательства.Фото: страница в VK сити-менеджера Алексея Логвиненко

Глава донского региона прокомментировал ситуацию с домом в переулке Кривошлыковском,4. Этот вопрос Василий Голубев обсудил во время ежегодной пресс-конференции 9 февраля.

По словам губернатора, жилплощадь изъяли в рамках законодательства.

- Было поручение руководству города - ни один шаг не должен быть сделан даже в сомнительное нарушение законодательства. В процессе всего пути я прослеживал это, и мне абсолютно все структуры подтверждали, что закон нигде не нарушался, - отметил глава Ростовской области.

Губернатор подчеркнул, что власти не могут рисковать жизнями граждан и обязаны соблюдать закон. В качестве примера он вспомнил, аварийный дом в Шахтах. Жильцы также не хотели покидать свои квартиры, а жилое строение вскоре обрушилось.

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