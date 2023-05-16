В Ростовской области в ДТП погиб один человек, трое пострадали

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Фото ГИБДД области.

В понедельник, 15 мая, в 18.00 в Каменском районе Ростовской области на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский» произошла авария, в которой погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом сообщили в областном отделе пропаганды Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, легковой автомобиль «Киа Церато» вначале зацепил обочину, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ 211140».

В аварии погиб водитель «ВАЗ». А также получили ранения 29-летний водитель «Киа» и его 35-летний пассажир, а также 66-летний пассажир «ВАЗ».

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

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