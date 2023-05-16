На выезде из ЖК Суворовский в Ростове изменили схему работы светофора

Схему работы светофора, действовавшую в часы-пик, сделали постоянной для всего времени. Фото: минтранс РО.

В Ростове на выезде из микрорайона Суворовский, где Торговый проспект примыкает к трассе «Ростов — Новошахтинск», изменили схему работы светофора. Об этом сообщили в минтрансе области.

Изначально для проезда по трассе там горел зеленый сигнал 160 секунд, однако для выезда из микрорайона давалось всего 45 секунд. Режим работы светофора включал в себя 4 фазы, которые включали желтый сигнал, проход пешеходов и время на смену сигналов. Исходя из этих фаз, длительность красного сигнала на выезде из микрорайона Суворовский составила 197 секунд.

Потом жители микрорайона обратились с просьбой о разработке дополнительной программы для светофора. В результате установили программу, в соответствии с которой светофор начал работать в часы пик (с 6 до 9 утра) по измененной схеме. Для проезда по региональной дороге было выделено 120 секунд зеленого сигнала, а для выезда из микрорайона — 60 секунд. Общая продолжительность красного сигнала была установлена в 157 секунд, учитывая все фазы.

Теперь схему работы светофора, действовавшую в часы пик, сделали постоянной для всего времени.

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