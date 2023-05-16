В Ростовской области начали строительство самого большого в России завода по переработке льна

Завод планируют ввести в эксплуатацию в январе — феврале 2024 года. Фото: правительство области.

Во вторник, 16 мая, в Новоалександровской промышленной зоне Азовского района Ростовской области заложили первый камень будущего маслозавода, сообщили в региональном правительстве.

Инвестиции в проект оцениваются в 2,84 млрд рублей. Предприятие будет располагаться на территории 7,5 га и оснащено высокоэффективным заводом с полным производственным циклом, емкостями для хранения до 30 тысяч тонн льна и 7000 тонн льняного масла, а также складом для напольного хранения жмыха на 5000 тонн.

Предполагается запустить цех рафинации производственной мощностью до 100 тонн в сутки. Завод по переработке льна будет иметь производственную мощность в 148,5 тысячи тонн в год (450 тонн/сутки) и выпускать 53,5 тысячи тонн льняного прессового масла и 90 тысяч тонн льняного жмыха ежегодно.

На проектную мощность предприятие должно выйти с января по июнь 2024 года.

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