В Ростовской области осудили десятерых наркоторговцев

Во время обыска изъяли более 10,5 кг наркотиков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Каменский районный суд признал виновными десятерых членов организованной преступной группы, которые торговали наркотиками на территории Ростовской области. Об этом сообщили в региональной пресс-службе судов.

По данным суда, ОПГ действовала с августа 2020 года по февраль 2021 года. Наркотики они продавали через интернет-магазин на различных торговых площадках, а также в одной из соцсетей.

Во время обыска у них изъяли более 10,5 кг наркотиков. Одного из наркоторговцев еще судили за незаконное приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию.

Участников группы осудили на сроки от трех лет до десяти лет и трех месяцев лишения свободы. Отметим, что приговор суда еще не вступил в законную силу и его еще можно обжаловать.

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