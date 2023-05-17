За изнасилование дочери в Крыму будут судить отца

Материалы дела поступили в прокуратуру для изучения и утверждения обвинительного заключения, после чего они попадут в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе перед судом предстанет 51-летний местный житель, обвиняемый в совершении изнасилования и других действий сексуального характера в отношении своей 15-летней дочери. Об этом сообщает «КП — Крым» со ссылкой на данные местного следкома.

По информации следствия, преступления были совершены в период с марта 2019 года по май 2022 года, когда девушка жила отдельно от своего отца. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал эти преступления во время редких встреч со своей дочерью.

Он признался в совершении серии половых преступлений в отношении своей дочери с ее 12-летия и до достижения ею 15 лет.

Сообщается, что материалы дела направлены в прокуратуру для изучения и утверждения обвинительного заключения, а также для дальнейшего направления дела в суд. Обвиняемый находится под стражей.

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