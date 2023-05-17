В Ростове сгорел шиномонтаж

На тушение возгорания ушел 1 час и 35 минут.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Сегодня в 11.45 в Ростове произошел пожар в шиномонтаже, расположенном на улице Вавилова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС области.
От огня пострадали 15 кв метров шиномонтажа, два кв метра автомобиля и 10 кв метров частного дома.
На тушение возгорания ушел 1 час и 35 минут. В ликвидации возгорания было задействовано 25 человек и пять единиц техники.
Что послужило причиной пожара, установят специалисты.
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