В Ростове сгорел шиномонтаж

На тушение возгорания ушел 1 час и 35 минут. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сегодня в 11.45 в Ростове произошел пожар в шиномонтаже, расположенном на улице Вавилова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС области.

От огня пострадали 15 кв метров шиномонтажа, два кв метра автомобиля и 10 кв метров частного дома.

На тушение возгорания ушел 1 час и 35 минут. В ликвидации возгорания было задействовано 25 человек и пять единиц техники.

Что послужило причиной пожара, установят специалисты.

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