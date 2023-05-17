В Ростове осудили террористов из Крыма

Организатора ячейки суд приговорил к 17 годам лишения свободы. Фото: Иван Власов

В Ростове Южный окружной военный суд признал виновными троих жителей Крыма, принимавших участие в деятельности международной террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Правоохранители установили, что в 2015 году на территории Республики Крым мужчина организовал ячейку международной террористической организации, в которую вошли две женщины.

Основатель ячейки проводил конспиративные собрания, на которых изучал идеологию организации, подбирал материалы и строил планы. Также он отвечал на конспирацию организации. Также он занимался пропагандой среди населения. Женщины также привлекались к этой деятельности. Они хотели изменить политическое устройство различных стран, в том числе и в России, и считали необходимым вести войну с противниками их идей.

Организатора ячейки суд приговорил к 17 годам лишения свободы. Его подчиненных — к 12 годам. При этом первые 4 года они должны отбывать наказание в тюрьме. Отметим, что приговор суда еще не вступил в законную силу и его можно обжаловать.

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